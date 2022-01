Clamoroso in Lecce-Vicenza: Meggiorini in lacrime dopo gli insulti di Majer (Di giovedì 27 gennaio 2022) Incredibile quanto successo in Lecce-Vicenza: Riccardo Meggiorini è scoppiato in lacrime dopo gli insulti del Leccese Majer Clamoroso quanto accaduto nel recupero di Serie B tra Lecce e Vicenza, con Riccardo Meggiorini scoppiato in lacrime e consolato dal rivale Lucioni. L’esperto attaccante biancorosso ha avuto una crisi a fine partita dopo una lite con il Leccese Majer. Il centrocampista dei salentini, probabilmente senza consapevolezza, avrebbe rivolto insulti gratuiti alla mamma del vicentino. Mamma, purtroppo, venuta a mancare poco tempo fa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Incredibile quanto successo in: Riccardoè scoppiato inglidelsequanto accaduto nel recupero di Serie B tra, con Riccardoscoppiato ine consolato dal rivale Lucioni. L’esperto attaccante biancorosso ha avuto una crisi a fine partitauna lite con ilse. Il centrocampista dei salentini, probabilmente senza consapevolezza, avrebbe rivoltogratuiti alla mamma del vicentino. Mamma, purtroppo, venuta a mancare poco tempo fa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

