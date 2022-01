Cagliari, Nandez piace alla Juve: i rossoblù chiedono due contropartite (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercato Cagliari: la Juve è interessata a Nandez e i rossoblù vorrebbero approfittarne inserendo due contropartite Nonostante ci siano ancora delle differenze di vedute, il Cagliari ha ben chiaro cosa chiedere alla Juve in cambio di Nahitan Nandez. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoblù vorrebbero inserire nell’affare due contropartite bianconere: il centrocampista Ranocchia e l’attaccante Kaio Jorge. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercato: laè interessata ae ivorrebbero approfittarne inserendo dueNonostante ci siano ancora delle differenze di vedute, ilha ben chiaro cosa chiederein cambio di Nahitan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ivorrebbero inserire nell’affare duebianconere: il centrocampista Ranocchia e l’attaccante Kaio Jorge. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : Juventus-Nandez, pista concreta: avviati i primi contatti col Cagliari #SkySport #SkyCalciomercato #Juventus… - forumJuventus : Non solo Vlahovic, ormai ai dettagli. La Juve valuta concretamente anche il nome di Nandez ? - _Morik92_ : Confermata l'anticipazione di @marcoconterio su TMW. Qualora dovesse partire un centrocampista, la #Juve ha chiesto… - infoitsport : Juve su Nandez: il Cagliari chiede due contropartite - Vincenzo140893 : RT @_Morik92_: La #Juve ha fatto un sondaggio per #Nandez e l'idea di prenderlo in prestito esiste, ma per il momento non c'è nessuna tratt… -