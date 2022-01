Boris Johnson | Scotland Yard indaga sul Party-Gate | ore decisive per il suo governo

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non sembrano prendere una buona piega le cose per. Il Primo Ministro inglese, infatti, potrebbe diventare presto il primo in assoluto nella storia del Regno Unito ad essere intervistato dalla polizia mentre lo scandalocontinua a montare. Intanto c’è grande attesa per il rapporto di Sue Gray, incaricata di valutare il caso.: oreperNella giornata di oggi, secondo il Daily Mail, potrebbe già uscire la sentenza di Sue Gray, incaricata di valutare il caso deldi. Come ha riferito anche il The Telegraph, si stanno valutando le prove consegnate nelle ultime ore. Sky News la scorsa notte ha ...