Boom di dimissioni post Covid e sono soprattutto i giovani a cercare prospettive migliori

Le prime avvisaglie erano arrivate, come spesso accade in casi del genere, dagli States. Nell'autunno scorso la Harvard business review aveva pubblicato un articolo dal titolo "Who Is Driving the Great Resignation", nel quale si dava conto di un fenomeno inatteso e in gran parte inedito, almeno per le dimensioni che stava assumendo: un aumento rilevante di dimissioni dal lavoro. Il fenomeno dimissioni post Covid è in aumento soprattutto fra i giovani. Una crescita che avveniva, paradossalmente, proprio mentre le imprese non riuscivano a trovare personale anche a salari più alti. Secondo quanto scrive l'autore dell'articolo, Ian Cook "Nel luglio 2021 quattro milioni di americani hanno deciso di lasciare il lavoro."

