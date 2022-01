Beautiful, anticipazioni 27 gennaio: corsa in ospedale per Thomas. Hope in crisi e Liam arriva per affrontare il rivale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Beautiful, anticipazioni 27 gennaio: cosa succederà? Sarà una puntata ricca di pathos, dopo che Thomas si è sentito male! Ecco i dettagli! Beautiful, anticipazioni 27 gennaio: Hope avverte Finn delle condizioni di Thomas e lo portano in ospedale Hope telefona a Finn, per dirgli che Thomas è svenuto. Il medico arriva e con la Logan accompagna il “cognato” in ospedale. Successivamente la figlia di Brooke e Deacon e il fidanzato di Steffy avvisano lei e Ridge di ciò che è successo. Hope combina un guaio a casa di Thomas e subito dopo arriva Liam Hope è del tutto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 26 gennaio 2022)27: cosa succederà? Sarà una puntata ricca di pathos, dopo chesi è sentito male! Ecco i dettagli!27avverte Finn delle condizioni die lo portano intelefona a Finn, per dirgli cheè svenuto. Il medicoe con la Logan accompagna il “cognato” in. Successivamente la figlia di Brooke e Deacon e il fidanzato di Steffy avvisano lei e Ridge di ciò che è successo.combina un guaio a casa die subito dopoè del tutto ...

