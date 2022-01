Alex Belli, fuori dal GF Vip “la proposta a Delia Duran e Soleil Sorge” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alex Belli cacciato dallo studio del GF Vip 6 e poi a bordo di un aereo diretto in Egitto. Tutto nel giro di poche ore. “Bye bye Italy”, ha scritto tra le Storie di Instagram dopo il post sul dopo puntata in cui, all’ennesimo scontro con Delia Duran e Soleil Sorge, Alfonso Signorini lo ha invitato ad allontanarsi. “Mi rivolgo ai miei autori me lo accompagnate fuori. Non si può lavorare così, ha scelto la linea del silenzio e poi non fa altro che interferire con il mio lavoro. Mi rifiuto di lavorare così vai a fare l’imbonitore da un’altra parte”, le parole del conduttore, furioso con Alex Belli. La cui replica non è tardata ad arrivare, ma su Twitter. Alex Belli, la “pazza idea” su ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022)cacciato dallo studio del GF Vip 6 e poi a bordo di un aereo diretto in Egitto. Tutto nel giro di poche ore. “Bye bye Italy”, ha scritto tra le Storie di Instagram dopo il post sul dopo puntata in cui, all’ennesimo scontro con, Alfonso Signorini lo ha invitato ad allontanarsi. “Mi rivolgo ai miei autori me lo accompagnate. Non si può lavorare così, ha scelto la linea del silenzio e poi non fa altro che interferire con il mio lavoro. Mi rifiuto di lavorare così vai a fare l’imbonitore da un’altra parte”, le parole del conduttore, furioso con. La cui replica non è tardata ad arrivare, ma su Twitter., la “pazza idea” su ...

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - MondoTV241 : GF Vip, 'E' ora di tirare fuori gli attributi e prendere una decisione' Soleil rivela il contenuto della lettera ch… - Lella62895497 : RT @AndreaCannavo10: @chiara_sciuto Non riuscirò mai a capite come possa aver fatto alex belli a rinunciare a una persona così meravigliosa… - DenverCartoons : RT @ToniaPeluso: A Barù non basta insultare Alex Belli, lui vuole insultare Alex, Delia, Soleil, gli agenti, il programma, gli autori, il c… -