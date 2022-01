Vlahovic alla Juve, Firenze non ci sta: «Gobbo di merda. Zingaro, per te è finita» (Di martedì 25 gennaio 2022) Vlahovic sempre più vicino alla Juventus, e a Firenze esplode la tensione. Due gli striscioni, durissimi, comparsi all’esterno dello stadio Franchi. Uno recita: “Il rispetto non si conquista a suon di gol. Vlahovic Gobbo di m…a“. L’altro è più minaccioso ancora: “Le tue guardie non ti salveranno la vita. Zingaro, per te è finita“. Il riferimento è alle guardie del corpo di cui si è attorniato il giocatore viola per girare indisturbato in città dopo l’annuncio di Commisso della sua volontà di non rinnovare il contratto. Una situazione incandescente. La Curva de la Fiorentina no se ha tomado muy bien la posible marcha de Dusan Vlahovic: “El respeto no se conquista con goles. ¡Vlahovic jorobado de mierda!” *La palabra ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022)sempre più vicinontus, e aesplode la tensione. Due gli striscioni, durissimi, comparsi all’esterno dello stadio Franchi. Uno recita: “Il rispetto non si conquista a suon di gol.di m…a“. L’altro è più minaccioso ancora: “Le tue guardie non ti salveranno la vita., per te è“. Il riferimento è alle guardie del corpo di cui si è attorniato il giocatore viola per girare indisturbato in città dopo l’annuncio di Commisso della sua volontà di non rinnovare il contratto. Una situazione incandescente. La Curva de la Fiorentina no se ha tomado muy bien la posible marcha de Dusan: “El respeto no se conquista con goles. ¡jorobado de mierda!” *La palabra ...

GiovaAlbanese : Sarà #Vlahovic 9?? a scegliere la sua nuova destinazione: e la #Juventus è in cima alla lista dei suoi desideri. La… - tancredipalmeri : Mi sembrava francamente impossibile che Vlahovic andasse alla Juventus già a gennaio, e invece mi sbagliavo. Con g… - forumJuventus : (La Nazione) 'Vlahovic -Juventus: che stress. Barone apre alla cessione, la Fiorentina si aspetta l'offerta della J… - nicoo1402 : @jvcntrx Vlahovic, siamo alla 24a giornata e non lo ha ancora allenato ???? Davanti siamo passati dal capocannoniere… - Fiorentinanews : Branca: 'Vedo tante criticità su #Vlahovic alla #Juventus, il Sassuolo non vende subito Scamacca alla #Fiorentina.… -