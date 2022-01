Tottenham, accordo raggiunto con il calciatore: i dettagli (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Tottenham piomba su Luis Diaz e lo fa come un fulmine a ciel sereno, gli Spurs infatti si sono inseriti nella feroce asta per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista del Porto. Luis Diaz, infatti è un centrocampista classe 1997 autore fin qui di una stagione stratosferica con i Dragoes, condita anche dal gol in Champions League contro il Milan, rivelatosi poi fatale. Come detto il Tottenham si appresta ad entrare in una vera e propria asta dal momento che il calciatore è già nel mirino di: United, Dortmund e Liverpool. Luis Diaz Porto Tottenhamaccordo Diaz-Tottenham: i dettagli Secondo quanto riporta Nicolò Schira sul proprio account Twitter, Fabio Paratici ha bruciato la concorrenza trovando ... Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilpiomba su Luis Diaz e lo fa come un fulmine a ciel sereno, gli Spurs infatti si sono inseriti nella feroce asta per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista del Porto. Luis Diaz, infatti è un centrocampista classe 1997 autore fin qui di una stagione stratosferica con i Dragoes, condita anche dal gol in Champions League contro il Milan, rivelatosi poi fatale. Come detto ilsi appresta ad entrare in una vera e propria asta dal momento che ilè già nel mirino di: United, Dortmund e Liverpool. Luis Diaz PortoDiaz-: iSecondo quanto riporta Nicolò Schira sul proprio account Twitter, Fabio Paratici ha bruciato la concorrenza trovando ...

