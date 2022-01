Torino, domani chiusura per Ricci: i dettagli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Torino ha definito l’arrivo di Ricci dall’Empoli: cifre importante quelle dei granata per il classe 2001 Il Torino piazza un colpo importante anche in prospettiva. domani potrebbe arrivare la fumata bianca per Samuele Ricci dell’Empoli. Offerta granata da 8 milioni più 2 di bonus e Empoli intenzionato ad accettare. Secondo quanto riportato da Federico Marchetti, il giocatore già domani potrebbe vestire granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilha definito l’arrivo didall’Empoli: cifre importante quelle dei granata per il classe 2001 Ilpiazza un colpo importante anche in prospettiva.potrebbe arrivare la fumata bianca per Samueledell’Empoli. Offerta granata da 8 milioni più 2 di bonus e Empoli intenzionato ad accettare. Secondo quanto riportato da Federico Marchetti, il giocatore giàpotrebbe vestire granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

