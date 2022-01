Tony Sperandeo ha ritrovato i figli dopo il suicidio della moglie | dopo tanti anni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 25 gennaio 2022)continua a commuoversi ricordano laRita. Aveva solo 32quando si è uccisa, da lì iniziò un periodo buio, di distacco dai suoi. A Oggi è un altro giorno l’attore siciliano è l’ospite in studio di Serena Bortone, in collegamento ci sono i duejr e Priscilla. Con loro due è un legame; forse vedevano il padre come parte cattivatragedia avvenuta alla madre.in realtà non vorrebbe parlare di quel dolore ancora e sempre troppo vivo, quando i bambini avevano solo 11 e 8 ...