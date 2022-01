Teatro | al San Ferdinando ‘Uomini schifosi’ di Daniel Veronese

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà ilSandi Napoli ad ospitare da martedì 1 a domenica 6 febbraio il nuovo lavoro del 66enne regista e drammaturgo argentino, ‘Brevi interviste con uomini, la raccolta di racconti del celebre scrittore statunitense David Foster Wallace. Nella traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini, attraverso una rosa di 8 dei 23 racconti,traccia una propria linea drammaturgica che racconta di uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le donne, e ci invita a osservarli da vicino. Concepiti da Wallace in forma di monologhi al maschile,fa diventare ognuna delle otto voci selezionate un “dialogo tra un uomo e una donna” e le affida al talento ...

