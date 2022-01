Sudan, i manifestanti bloccano Khartoum contro il governo militare (Di martedì 25 gennaio 2022) I manifestanti Sudanesi barricano le strade nella capitale Khartoum, con la richiesta di giustizia per le vittime della repressione dopo il colpo di stato militare del 25 ottobre. Vogliono un governo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Iesi barricano le strade nella capitale, con la richiesta di giustizia per le vittime della repressione dopo il colpo di statodel 25 ottobre. Vogliono un...

Ultime Notizie dalla rete : Sudan manifestanti Sudan, i manifestanti bloccano Khartoum contro il governo militare I manifestanti sudanesi barricano le strade nella capitale Khartoum, con la richiesta di giustizia per le vittime della repressione dopo il colpo di stato militare del 25 ottobre. Vogliono un governo ...

Sudan: migliaia tornano a manifestare contro il potere militare Migliaia di manifestanti sudanesi si sono radunati oggi a Khartum per chiedere un governo civile e giustizia per le vittime della repressioni dopo il colpo di stato militare del 25 ottobre scorso. La folla nella ...

Sudan, i manifestanti bloccano Khartoum contro il governo militare - Mondo Agenzia ANSA Sudan, i manifestanti bloccano Khartoum contro il governo militare I manifestanti sudanesi barricano le strade nella capitale Khartoum, con la richiesta di giustizia per le vittime della repressione dopo il colpo ...

Sudan: ancora un manifestante ucciso ai cortei anti-golpe I medici sudanesi hanno affermato che le forze di sicurezza lunedì hanno ucciso un manifestante nella capitale Khartoum durante una manifestazione contro il golpe militare. (ANSA) ...

