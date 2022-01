'Sesso occasionale' di Tananai: il testo e le parole della canzone di Sanremo 2022 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) 'Sesso occasionale' di Tananai : il testo e le parole della canzone di Sanremo 2022. Nato nel 1995 a Milano, Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, è il secondo artista proveniente da 'Sanremo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) '' di: ile ledi. Nato nel 1995 a Milano, Alberto Cotta Ramusino, in arte, è il secondo artista proveniente da '...

kingoftheheart : @belladinotte23 Un mio amico mi ha detto 'vorrei fare sempre sesso occasionale' gli ho risposto 'allora sposati' - inrosacipria : Tananai - Sesso occasionale #Sanremo2022 - Sanremo__2022 : “Troviamoci una casa e non finiamoci più nel sesso occasionale; ma sappi che tra un anno, un giorno non avrò capito… - vic_torNo : @ment4lcage Per me si va nella città dolente, Per me si va nell’eterno chiavar, Per me si va tra l’arrapata gente.… - IV76665665 : @valerialm26 Dici quindi del sesso occasionale con Peretti sconosciuti ? -