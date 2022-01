Sci alpino, gigante femminile Kronplatz 2022: vince ancora Hector su Vlhova. Brignone 4ª (Di martedì 25 gennaio 2022) È la regina incontrastata del gigante in questa stagione Sara Hector. Terza vittoria in stagione, più altri due podi e Coppa di specialità sempre più di sua porprietà. La gara di Kronplatz, Italia, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021/2022, sulla splendida pista Erta, è stata qualitativamente molto alta. La sciatrice svedese ha vinto con 0.15 di vantaggio su Petra Vlhova, che accorcia ulteriormente in classifica generale su Mikaela Shiffrin, quinta al traguardo. Terza ed autrice di una rimonta di 5 posizioni, la vincitrice della gara nella passata stagione, la francese Tessa Worley, lontana 0.52. Chiude quarta una buona Federica Brignone, che sta ritrovando sempre più le sensazioni giuste anche in gigante. La ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) È la regina incontrastata delin questa stagione Sara. Terza vittoria in stagione, più altri due podi e Coppa di specialità sempre più di sua porprietà. La gara di, Italia, valida per la Coppa del Mondo di sci2021/, sulla splendida pista Erta, è stata qualitativamente molto alta. La sciatrice svedese ha vinto con 0.15 di vantaggio su Petra, che accorcia ulteriormente in classifica generale su Mikaela Shiffrin, quinta al traguardo. Terza ed autrice di una rimonta di 5 posizioni, la vincitrice della gara nella passata stagione, la francese Tessa Worley, lontana 0.52. Chiude quarta una buona Federica, che sta ritrovando sempre più le sensazioni giuste anche in. La ...

Advertising

Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - RaiSport : ?? #Hector trionfa nel gigante di #PlandeCorones Solo seconda #Vlhova, in testa nella prima manche, davanti a… - azzurro_di_sci : RT @Eurosport_IT: La discesa femminile olimpica perde una delle principali candidate per una medaglia ???????? #EurosportSCI | #HomeOfTheOly… -