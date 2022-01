Sanremo 2022, news e anticipazioni: scaletta, programma serate, ospiti e cover (Di martedì 25 gennaio 2022) Manca una settimana esatta alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, in scena dall’1 al 5 febbraio dal teatro Ariston. La kermesse musicale andrà in onda in diretta su Rai1, Radio 2 e RaiPlay dalle 20.35 oltre che su RaiPlay in streaming. A sette giorni dall’esordio, non ci resta che dare uno sguardo alle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 25 gennaio 2022) Manca una settimana esatta alla 72esima edizione del Festival di, in scena dall’1 al 5 febbraio dal teatro Ariston. La kermesse musicale andrà in onda in diretta su Rai1, Radio 2 e RaiPlay dalle 20.35 oltre che su RaiPlay in streaming. A sette giorni dall’esordio, non ci resta che dare uno sguardo alle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

rtl1025 : ?? Saranno Laura #Pausini, Alessandro #Cattelan e probabilmente anche #Mika i conduttori dell'edizione 2022 di… - chetempochefa : 'Alcuni sembrano nomi di farmaci... 2 bustine di Tananai ogni sera e dormi benissimo.' Michele Serra e i nomi degl… - tvsorrisi : Sì, è tempo di pensare al Festival! ?? La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25… - ucsicaserta : RT @jacopocoghe: Il canone #RAI non diventi un finanziamento (obbligatorio) occulto x propaganda #LGBT. Non vogliamo l'ennesima passerella… - me_desaparecido : RT @ProVitaFamiglia: ??OLTRE 30.000 FIRME CONTRO LA PROPAGANDA LGBT A SANREMO Chiediamo che non si faccia propaganda Gender o #LGBT con i s… -