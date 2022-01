Roma, ultraleggero precipita a Monte Compatri: soccorso pilota 63enne (Di martedì 25 gennaio 2022) Un aereo ultraleggero è caduto nel pomeriggio in un terreno alle porte di Roma . I Vigili del Fuoco alle 15 circa sono intervenuti a Monte Compatri in via Prenestina Nuova, km 2 per soccorrere una ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) Un aereoè caduto nel pomeriggio in un terreno alle porte di. I Vigili del Fuoco alle 15 circa sono intervenuti ain via Prenestina Nuova, km 2 per soccorrere una ...

