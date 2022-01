Quirinale, Letta: "Chiudiamoci a pane e acqua e buttiamo chiave finchè non si trova nome" (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gennaio 2022 "La nostra è una proposta costruttiva, chiediamo che dobbiamo rinchiuderci in una stanza a pane e acqua finchè non si trova una soluzione, il Paese non può aspettare di più", ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gennaio 2022 "La nostra è una proposta costruttiva, chiediamo che dobbiamo rinchiuderci in una stanza anon siuna soluzione, il Paese non può aspettare di più", ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - repubblica : L’allarme di Letta: “Così perdiamo Draghi sia al Quirinale che a Palazzo Chigi” [di Giovanna Vitale] - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: 'DISPIACE PER NO PREGIUDIZIALI DI LETTA' - zazoomblog : Quirinale: Letta abbiamo buona volontà di trovare soluzione condivisa - #Quirinale: #Letta #abbiamo #buona - WILCHE91 : RT @ItaTvfan: #Letta propone di chiudersi dentro una stanza con #Salvini #Meloni #Tajani #Speranza etc. e stare a pane e acqua x eleggere… -