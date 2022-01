Quirinale | il centrodestra propone tre candidati | i nomi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – Corsa per il, ilprova a giocare d’anticipo con una rosa di. Nel primo pomeriggio, probabilmente alle 15, ci sarà un vertice dei leader. A convocarlo Matteo Salvini per fare il punto e trovare alcunicondivisi da lanciare ufficialmente in una conferenza stampa alle 16.30. A quanto si apprende da fonti parlamentari, isaranno quelli di Elisabetta Alberti Casellati, Marcello Pera e Carlo Nordio. Sono fuori dalla lista sia Franco Frattini che Pier Ferdinando Casini. “Non è in corso alcuna trattativa tra il senatore Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un presunto rimpasto. E infondato e irrispettoso per il senatore Salvini e per il presidente Draghi immaginare che in questa fase – anziché discutere di temi reali come ...