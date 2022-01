Paolo Brosio Fuori Controllo a Pomeriggio 5… Barbara D’Urso Sbotta!

(Di martedì 25 gennaio 2022) L’ultima diretta di5 ha messo a dura prova i nervi di. La conduttrice ha faticato parecchio a tenere a bada l’ira di, che ha cominciato a sbraitare come se non ci fosse un domani non facendo parlare nemmeno gli altri ospiti presenti in studio. Ma ecco tutto quello che è accaduto nell’ultima diretta di5!: urla e grida a5! L’ultima puntata di5 è stata dir poco calda, anzi caldissima. Tutto a causa o per colpa di, che ha perso ilalzando i toni della voce anche contro la nostra. A questo punto viene da chiedersi ...

Ospite in studio, tra gli altri, ha preso parte al confronto anchementre, in collegamento, c'è stato Don Mauro . Quest'ultimo ha suscitato le ire del giornalista e opinionista, ex ...Ieri la puntata di Pomeriggio 5 condotta, come al solito da Barbara D'Urso , è stata molto movimentata e vediamo subito il perché. Tra i vari ospiti c'erache, in più di un'occasione, ha esternato la sua idea, molto chiara e precisa, sul covid e sulle modalità che il governo sta applicando per il tentativo di contenimento della pandemia. ...“Teniamo bassi i toni”, avevano esordito Barbara D’Urso introducendo la parte della puntata di Pomeriggio 5 dedicata, ieri 24 gennaio, ai No Vax. Tra gli ospiti anche Paolo Brosio, contrario ai vaccin ...Paolo Brosio, ospite di Pomeriggio Cinque, ha urlato contro un sacerdote. Barbara D’Urso si è spazientita e lo ha invitato a essere più educato: “Basta, cambiamo argomento. Non parliamo più di Paolo B ...