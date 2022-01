Olimpiadi invernali 2022 | il calendario delle gare di sci di fondo

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 25 gennaio 2022) Lesi svolgeranno a Pechino dal 4 al 20 febbraio. In programma ben 109 eventi da medaglia, per un totale di 15 discipline diverse. Tra gli sport dei prossimi Giochi Olimpicifigura anche lo sci di, che insieme allo sci alpino è tra i più popolari a livello internazionale. Ledi sci disi terranno dal 5 al 20 febbraio presso il Kuyangshu Nordic Center di Zhangjiakou, località che si trova a circa 180 km a nord-ovest dalla capitale cinese. In totale sono previsti dodici eventi, a cui prenderanno parte 296 atleti (148 uomini e 148 donne). Ogni Comitato olimpico può convocare fino a un massimo di 16 atleti, 8 per genere, e di questi può schierarne quattro in ciascuna gara. Anche a Pechino ci si aspetta una Norvegia ...