Nathalie Caldonazzo organizza una sommossa al femminile contro Barù (Di martedì 25 gennaio 2022) Nathalie Caldonazzo non ha proprio potuto digerire il comportamento di Barù ieri in puntata e oggi all'interno della casa. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha ribadito anche in mattinata che non vuole creare dinamiche sentimentali durante il Grande Fratello e sta benissimo così. Ma sembra che il suo atteggiamento sia stato proprio indigesto a Nathalie che ha deciso di passare all'azione. Potrebbe interessarti: Dove rivedere la replica del GF VIP 6 Nathalie contro Barù L'attrice ha deciso prima di nominarlo durante la diretta di ieri perché: "Non perde mai occasione nei confessionali di spararmi addosso quando magari nella casa fa l'amico, sono parecchio offensivi e anche un po' troppo duri!" Oggi invece ha deciso per un ammutinamento tutto al ...

