Michelle Hunziker compie gli anni: il gesto di Tomaso Trussardi

Nonostante abbiano annunciato il loro addio Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno deciso di mantenere rapporti pacifici e, nelle ultime ore, l'imprenditore ha fatto gli auguri alla showgirl in occasione del suo compleanno. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: gli auguri Michelle Hunziker ha spento 45 candeline il 24 gennaio e a sorpresa Tomaso Trussardi le ha fatto gli auguri di compleanno via social. Solo alcuni giorni fa la coppia ha annunciato la separazione ma in questo modo i due hanno lasciato intendere di aver mantenuto buoni rapporti e di essere ancora vicini, nonostante tutto. "Happy Birthday a una fantastica donna", ha scritto Tomaso

