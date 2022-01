Malattie rare, Sica (Gemelli): "Per emoglobinuria parossistica notturna diagnosi tardive" (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) - “L'emoglobinuria parossistica notturna (Epn) è una malattia molto rara del midollo osseo, l'organo nel quale vengono prodotte tutte le cellule del sangue, ed è causata da una mutazione casuale, non ereditaria, che fa produrre alle cellule staminali globuli rossi, globuli bianchi e piastrine ‘difettosi'. Colpisce circa 2-5 persone ogni milione di abitanti e la sua complicazione più grave è la trombosi. Tuttavia, questa malattia non è ben conosciuta dai medici, quindi la diagnosi è spesso tardiva". Così Simona Sica, direttore Uoc Ematologia e trapianto di cellule staminali - Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs Università Cattolica di Roma, intervenendo alla conferenza stampa online “Malattie rare: nuove ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) - “L'(Epn) è una malattia molto rara del midollo osseo, l'organo nel quale vengono prodotte tutte le cellule del sangue, ed è causata da una mutazione casuale, non ereditaria, che fa produrre alle cellule staminali globuli rossi, globuli bianchi e piastrine ‘difettosi'. Colpisce circa 2-5 persone ogni milione di abitanti e la sua complicazione più grave è la trombosi. Tuttavia, questa malattia non è ben conosciuta dai medici, quindi laè spesso tardiva". Così Simona, direttore Uoc Ematologia e trapianto di cellule staminali - Fondazione Policlinico AgostinoIrccs Università Cattolica di Roma, intervenendo alla conferenza stampa online “: nuove ...

