L'ultimo atto della comunicazione del settennato di Mattarella: il canale YouTube del Quirinale raggiunge i 100k (Di martedì 25 gennaio 2022) Effetto Quirinale. Nei giorni dell'elezione del presidente della Repubblica, il canale YouTube ufficiale che ha descritto, attraverso le immagini, gli eventi più significativi del settennato di Sergio Mattarella ha raggiunto i 100mila iscritti. Un traguardo notevole e simbolico, che Google Italia ha premiato con il Creator Award d'argento di YouTube. L'evento è stato salutato – e può essere uno degli ultimi atti ufficiali della comunicazione di questo presidente della Repubblica – con soddisfazione dal portavoce Giovanni Grasso che, tra la foto di uno scatolone e l'altra, si è fatto sfuggire un sollevato: «E in zona Cesarini…».

