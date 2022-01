Leiss | la melodia dell’Amore

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 25 gennaio 2022)è una giovane cantautrice di talento. Le sue canzoni sono fiabe che parlano d’Amore. Perché “”? “Ho scelto il nomeperché è l’acronimo di ‘Letizia e i suoi sogni’ e mi piaceva l’idea di avere sempre accanto a me i miei sogni, a portata di mano. E anche perché io sono Letizia ma sono anche i miei sogni e volevo che questa cosa fosse chiara agli occhi degli altri, di modo che pensassero: questa è una ragazza con dei sogni”. Quando nasce musicalmente? “Da piccolina non ero molto legata alla musica. Non sono la classica ragazza che a 2 anni comincia a canticchiare le melodie delle canzoni. Mi ci sono avvicinata in modo più serio dopo un brutto periodo della mia adolescenza, che mi sono lasciata alle spalle compiuti 16 anni, e la musica era un modo per evadere da quel mondo che non mi ...