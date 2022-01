Ivana Spagna dalla Venier stavo per uccidermi mi ha salvato una gatta

(Di martedì 25 gennaio 2022)si racconta nel profondo a Mara, nello studio di Domenica In. E lo fa con tanti aneddoti, decisamente commoventi. A cominciare dal ricordo dei genitori, da cui ha ripreso una spiccata sensibilità, per poi passare attraverso momenti di profonda sofferenza.«Ringrazio Dio, perché di quello che amo sono riuscita a fare una professione

A confessare questo momento di estrema sofferenza è stata la cantanteche, ospite del salotto domenicale di Mara Venier , si è lasciata andare a una lunga e commovente intervista - sfogo ...ha appena compiuto 67 anni e mai come in questo periodo della sua vita si è detta grata a Dio per tutto quello che di bello ha ricevuto dalla vita: a cominciare dall'amore per i suoi ...Una confessione straziante, quella di Ivana Spagna, una donna che ha perso a distanza di poco tempo la madre e una figlia che purtroppo non ha mai conosciuto «Ci sono delle foto a cui tengo moltissimo ...La cantante si è raccontata a Mara Venier nello studio di Domenica In: tanti aneddoti commoventi a partire dal ricordo dei genitori fino ai momenti di profonda sofferenza che le hanno fatto pensare al ...