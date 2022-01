Il modo migliore per affrontare la situazione. (Di martedì 25 gennaio 2022) Pochi giorni fa, l’annuncio della malattia – una leucemia mielomonocitica cronica – aveva allarmato i fan di Alessandro Baricco. Ma ieri, dalle pagine de La Stampa, Gloria Campaner, pianista di fama internazionale e compagna del celebre scrittore, rassicura chi si è preoccupato per lo stato di salute dell’autore di Novecento. Sotto, il post con cui lo scrittore aveva annunciato, su Instagram, di essere malato L’intervento, come ha spiegato la donna, si svolgerà all’Istituto di Candiolo, rinomato centro oncologico torinese e «avverrà in questi giorni, dipende dagli esiti della parte affidata alla sorella». Sarà infatti Enrica, sorella dello scrittore, a donargli le cellule staminali necessarie per effettuare l’operazione. ... Leggi su iodonna (Di martedì 25 gennaio 2022) Pochi giorni fa, l’annuncio della malattia – una leucemia mielomonocitica cronica – aveva allarmato i fan di Alessandro Baricco. Ma ieri, dalle pagine de La Stampa, Gloria Campaner, pianista di fama internazionale e compagna del celebre scrittore, rassicura chi si è preoccupato per lo stato di salute dell’autore di Novecento. Sotto, il post con cui lo scrittore aveva annunciato, su Instagram, di essere malato L’intervento, come ha spiegato la donna, si svolgerà all’Istituto di Candiolo, rinomato centro oncologico torinese e «avverrà in questi giorni, dipende dagli esiti della parte affidata alla sorella». Sarà infatti Enrica, sorella dello scrittore, a donargli le cellule staminali necessarie per effettuare l’operazione. ...

