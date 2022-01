Hashish ‘legale’ | cos’è e quali caratteristiche presenta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiL’è uno dei principali derivati delle infiorescenze di cannabis. Sicome una resina di colore scuro, dalla consistenza vagamente gommosa, ed è ricco di cannabinoidi, i composti organici che caratterizzano la composizione fitochimica della canapa. Nello specifico, l’– quello che in gergo viene anche chiamato ‘fumo’ – viene ricavato dai tricomi che ricoprono le infiorescenze femminili delle piante di cannabis. I tricomi sono appendici a forma di fungo caratterizzati da un’elevata concentrazione di THC e CBD, i due principi attivi maggiormente presenti nella canapa. Ragion per cui, nell’se ne riscontrano percentuali più elevate rispetto a quelle della marijuana. In Italia sono entrambe considerate sostanze stupefacenti, in attesa di possibili aggiornamenti ...