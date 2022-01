Grande Fratello Vip 6, i nominati della puntata del 24 gennaio (Di martedì 25 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6: tutti i nominati La puntata numero 37 del Grande Fratello Vip 6 ci ha regalato diversi colpi di scena e come al solito, nella parte finale della trasmissione, non sono mancate le temute nomination. Ma chi sono i vipponi che questa settimana sono al televoto e rischiano di andare a casa? L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 25 gennaio 2022)Vip 6: tutti iLanumero 37 delVip 6 ci ha regalato diversi colpi di scena e come al solito, nella parte finaletrasmissione, non sono mancate le temuteon. Ma chi sono i vipponi che questa settimana sono al televoto e rischiano di andare a casa? L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - da_ni2005 : @BITCHYFit Urtis non si dorme al grande fratello - Stellina_33 : RT @Patrizi40662612: Fate schifo a far vedere un intervista dove la sorella di ale non ha detto nulla di tutto ciò?????? adesso voglio Giorgia… -