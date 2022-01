Colle o Consulta? L'ipotesi Amato e l'incrocio di destini del 29 gennaio (Di martedì 25 gennaio 2022) Che si debba "fare presto", lo vanno dicendo in tanti. E pare siano quasi tutti convinti che ci si debba sforzare di chiudere la partita del Colle entro questa settimana. Ma c'è una persona, un protagonista per ora laterale ma forse non necessariamente secondario della sfida, per il quale una scadenza imminente si incrocia davvero con le sue ambizioni quirinalizie. Perché il 29 gennaio prossimo, quando cioè l'assemblea dei grandi elettori potrebbe essere convocata per il sesto scrutinio, Giuliano Amato diventerà ufficialmente presidente della Corte costituzionale. Elezione del Presidente della Corte costituzionale e giuramento del giudice eletto dal Consiglio di Stato.https://t.co/kqm1Mcd5cC#Comunicato #Cortecostituzionale pic.twitter.com/eUvxPoZNQg — Corte Costituzionale (@CorteCost) January 25, 2022 Chi infatti ora ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 25 gennaio 2022) Che si debba "fare presto", lo vanno dicendo in tanti. E pare siano quasi tutti convinti che ci si debba sforzare di chiudere la partita delentro questa settimana. Ma c'è una persona, un protagonista per ora laterale ma forse non necessariamente secondario della sfida, per il quale una scadenza imminente si incrocia davvero con le sue ambizioni quirinalizie. Perché il 29prossimo, quando cioè l'assemblea dei grandi elettori potrebbe essere convocata per il sesto scrutinio, Giulianodiventerà ufficialmente presidente della Corte costituzionale. Elezione del Presidente della Corte costituzionale e giuramento del giudice eletto dal Consiglio di Stato.https://t.co/kqm1Mcd5cC#Comunicato #Cortecostituzionale pic.twitter.com/eUvxPoZNQg — Corte Costituzionale (@CorteCost) January 25, 2022 Chi infatti ora ...

Advertising

61signore : Il #kingmaker è #Draghi, per questo non salirà al #Colle (per ora). Essendo un abile mediatore, per evitare i consu… - PierfrancescoF2 : Laico o cattolico? Dalla Consulta allo Scudo o al Garofalo…? O più semplicemente Chigi-Colle? Passo in avanti in ar… - magnomiche : @claudiovelardi Con questo ragionamento, poi, neanche di Mattarella (salito da giudice della Consulta al Colle ) no… - fisco24_info : Quirinale, il giro delle cariche prima del Colle: (Adnkronos) - Mai eletto un presidente della Consulta o un presid… - VercesiErnesto : RT @ilgiornale: Il leader si consulta con ministri, dirigenti e familiari. Poi comunica agli alleati del centrodestra il suo passo indietro… -