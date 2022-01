Clamorosa beffa per Sigfrido Ranucci, toh che caso: salta il servizio-siluro contro Berlusconi. Pare che a Report... (Di martedì 25 gennaio 2022) Di lui si parlava da mesi. Ma - come sempre - Silvio Berlusconi ha sorpreso: il ritiro della candidatura al Quirinale, forse atteso, ha cambiato i piani di qualcuno. Per esempio di chi, tra i giornalisti, aveva puntato tutto sull'ascesa del Cavaliere, soltanto per dargli conto. E infatti qualcosa accade a Report, il programma di Sigfrido Ranucci in onda su Rai 3 che lunedì scorso aveva annunciato un servizio dedicato proprio alla candidatura di Berlusconi a Capo dello Stato. La più classica delle bombe ad orologeria, insomma. Ma come detto il Cav ha deciso di fare un passo indietro. E la rinuncia manda in crisi Report. Così, quel servizio sul leader di Forza Italia - confezionato nel weekend - sparisce come un fantasma. All'improvviso. Anzi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Di lui si parlava da mesi. Ma - come sempre - Silvioha sorpreso: il ritiro della candidatura al Quirinale, forse atteso, ha cambiato i piani di qualcuno. Per esempio di chi, tra i giornalisti, aveva puntato tutto sull'ascesa del Cavaliere, soltanto per dargli conto. E infatti qualcosa accade a, il programma diin onda su Rai 3 che lunedì scorso aveva annunciato undedicato proprio alla candidatura dia Capo dello Stato. La più classica delle bombe ad orologeria, insomma. Ma come detto il Cav ha deciso di fare un passo indietro. E la rinuncia manda in crisi. Così, quelsul leader di Forza Italia - confezionato nel weekend - sparisce come un fantasma. All'improvviso. Anzi, ...

