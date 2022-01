Cina FM, l’inchiesta di Report sulla misteriosa radio (Di martedì 25 gennaio 2022) Musica e informazioni di servizio, rigorosamente in lingua cinese. È radio China FM. Trasmette su quasi tutto il territorio italiano. Indagando sulla proprietà però si arriva a Cipro e poi in Canada. Ma chi c’è davvero dietro? Rispondono Giulio Varesini e Cataldo Ciccolella, giornalista di Report, che su Rai Tre ha acceso i riflettori sul soft power della Cina e la sua tendenza a sfruttare le debolezze dell’Unione europea per collezionare traguardi. Il network di radio in lingua cinese radio China FM, da alcuni anni, si sta espandendo in territorio europeo. Apparentemente un insieme di iniziative private finanziate da tycoon asiatici, in realtà una struttura complessa fatta di società offshore e grossi capitali mossi da gruppi spesso appoggiati dalla diplomazia di Pechino. Così La ... Leggi su formiche (Di martedì 25 gennaio 2022) Musica e informazioni di servizio, rigorosamente in lingua cinese. ÈChina FM. Trasmette su quasi tutto il territorio italiano. Indagandoproprietà però si arriva a Cipro e poi in Canada. Ma chi c’è davvero dietro? Rispondono Giulio Varesini e Cataldo Ciccolella, giornalista di, che su Rai Tre ha acceso i riflettori sul soft power dellae la sua tendenza a sfruttare le debolezze dell’Unione europea per collezionare traguardi. Il network diin lingua cineseChina FM, da alcuni anni, si sta espandendo in territorio europeo. Apparentemente un insieme di iniziative private finanziate da tycoon asiatici, in realtà una struttura complessa fatta di società offshore e grossi capitali mossi da gruppi spesso appoggiati dalla diplomazia di Pechino. Così La ...

