Chi è Eleonora Pedron: la vita privata e la carriera televisiva della ex Miss Italia a Back to School (Di martedì 25 gennaio 2022) Eleonora Pedron è una delle ex Miss Italia più amate. Showgirl, modella, attrice e conduttrice, ha conquistato il pubblico con la sua bravura. In molti ricordano inoltre la sua storia d’amore con il campione di motociclismo Max Biaggi, poi terminata. Nel 2022 prende parte al nuovo programma di Italia 1, condotto da Nicola Savino, Back to School. Eleonora Pedron, il passato difficile e i lutti in famiglia Eleonora Pedron nasce in provincia di Padova il 13 luglio 1982. Ha frequentato l’Istituto di Ragioneria e, una volta terminato, ha iniziato a lavorare nell’ufficio anagrafe di Camposampiero, il suo comune di nascita. La sua famiglia è stata segnata da due lutti molto gravi. Come ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 25 gennaio 2022)è una delle expiù amate. Showgirl, mo, attrice e conduttrice, ha conquistato il pubblico con la sua bravura. In molti ricordano inoltre la sua storia d’amore con il campione di motociclismo Max Biaggi, poi terminata. Nel 2022 prende parte al nuovo programma di1, condotto da Nicola Savino,to, il passato difficile e i lutti in famiglianasce in provincia di Padova il 13 luglio 1982. Ha frequentato l’Istituto di Ragioneria e, una volta terminato, ha iniziato a lavorare nell’ufficio anagrafe di Camposampiero, il suo comune di nascita. La sua famiglia è stata segnata da due lutti molto gravi. Come ...

