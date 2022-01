Bambina senza Green pass non può salire sul traghetto, ma il giudice ordina l'imbarco (Di martedì 25 gennaio 2022) Pisa, 25 gennaio 2022 - La notizia tanto attesa alla fine è arrivata: ora la ragazza bloccata in Sardegna può imbarcarsi e tornare a casa . Era stata bloccata dal nuovo Dpcm di fine anno che impone il ... Leggi su lanazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Pisa, 25 gennaio 2022 - La notizia tanto attesa alla fine è arrivata: ora la ragazza bloccata in Sardegna può imbarcarsi e tornare a casa . Era stata bloccata dal nuovo Dpcm di fine anno che impone il ...

Advertising

GuidoDeMartini : 12enne senza SGP bloccata a Olbia: il giudice ordina l’imbarco sulla nave Per la bambina è stato prescritto, per po… - Efisio31251859 : RT @GuidoDeMartini: 12enne senza SGP bloccata a Olbia: il giudice ordina l’imbarco sulla nave Per la bambina è stato prescritto, per poter… - cala_l_asso : RT @GuidoDeMartini: 12enne senza SGP bloccata a Olbia: il giudice ordina l’imbarco sulla nave Per la bambina è stato prescritto, per poter… - MarySpes : RT @GuidoDeMartini: 12enne senza SGP bloccata a Olbia: il giudice ordina l’imbarco sulla nave Per la bambina è stato prescritto, per poter… - ziggysrisenfall : io che con l'ocd già da bambina 'a volte sento le bestemmie che dice mio padre e le ripeto in testa senza volerlo'… -