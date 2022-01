Ascolti tv, “Non Mi Lasciare” si aggiudica la serata di lunedì (Di martedì 25 gennaio 2022) Per share si impone il “Grande Fratello Vip” Nella serata di lunedì 24 gennaio 2022, la fiction Rai in onda su Rai Uno, “Non mi Lasciare“, ha conquistato 3.751.000 spettatori pari al 16.3% di share. Alle spalle su Canale 5, la puntata serale del “Grande Fratello Vip”. Per Ascolti il reality di Alfonso Signorini, con la saga Belli – Duran – Sorge totalizza 3.719.000 spettatori con uno share del 23.6%. Su Rai 2, “Delitti in Paradiso” ha coinvolto 1.059.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 945.000 spettatori pari al 4.3% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Report è visto da 1.585.000 spettatori con il 6.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 751.000 spettatori (4.1%). Su La7 Speciale TgLa7 – Elezione del Presidente della Repubblica registra ... Leggi su 361magazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Per share si impone il “Grande Fratello Vip” Nelladi24 gennaio 2022, la fiction Rai in onda su Rai Uno, “Non mi“, ha conquistato 3.751.000 spettatori pari al 16.3% di share. Alle spalle su Canale 5, la puntata serale del “Grande Fratello Vip”. Peril reality di Alfonso Signorini, con la saga Belli – Duran – Sorge totalizza 3.719.000 spettatori con uno share del 23.6%. Su Rai 2, “Delitti in Paradiso” ha coinvolto 1.059.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 945.000 spettatori pari al 4.3% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Report è visto da 1.585.000 spettatori con il 6.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 751.000 spettatori (4.1%). Su La7 Speciale TgLa7 – Elezione del Presidente della Repubblica registra ...

Advertising

M5S_Europa : Il parere degli scienziati non lascia dubbi. #Gas e #nucleare non possono essere inseriti nella #tassonomia europea… - disinformatico : Uccisa da idee folli, ai quali troppi giornalisti hanno dato spazio, dignità e amplificazione per inseguire gli asc… - News24_it : Ascolti TV | Lunedì 24 gennaio 2022. Record per il GF Vip (23.6%), cala Non mi Lasciare (16.3%). Giornata cond -… - C_o_l_e_t_t_e_8 : Dobbiamo sabotare la puntata di venerdì! Riusciamo a non guardarla? Tanto c'è la replica il giorno dopo su la 5… - amoredimezzo : non axel brutti che riesce a far fare ancora una volta il record di ascolti a quel programma ?????? -