Amici 21 | LDA felice per papà Gigi D' Alessio commenta la nascita | ' Ho due fratellini spettacolari'

Advertising

zazoomblog : Gigi D’Alessio di nuovo papà: il commento del figlio LDA allievo di Amici - #D’Alessio #nuovo #papà: #commento - 361_magazine : - amici_mdf : RT @aaleexz: io come luca quando alex e calma discutevano?? #amici21 #alex #lda #calma - lisa16984248 : @ArtecoLily Complimenti ???? l’intento di rudi era proprio quello di mettere zizzania, esattamente come aveva provato… - tweet_amici : Redazione ma quando vuoi farci vedere la pt.2 delle imitazioni di Lda? Qui ne abbiamo bisogno #Amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Amici LDA

Radio Kiss Kiss

La nascita del quinto figlio di Gigi D'Alessio ha rallegrato non solo i genitori ma anche, il terzogenito del cantante napoletano., Luca D'Alessio, è un allievo di21, è un cantante come il padre ed è nella squadra di Rudy Zerbi. Nella scuola della De Filippi, sta raggiungendo traguardi importanti come il Disco D'Oro e ...Con il nome d'arte diè uno dei concorrenti in lizza per la vittoria didi Maria De Filippi di quest'anno. Nel 2010, poi, dalla relazione con Anna Tatangelo, è nato il quarto figlio di D'...La nascita del quinto figlio di Gigi D’Alessio ha rallegrato non solo i genitori ma anche LDA, il terzogenito del cantante napoletano. LDA, ...Leggi anche: “ANTICIPAZIONI AMICI 21: ENNESIMO CAMBIO DI PROGRAMMA PER DOMANI” Ecco i top e i flop nel ballo e nel canto:. TOP CANTO- LDA è il migliore quest’oggi! Ecco i top e i flop nella categoria ...