A luglio 2021 nel Nuovo Galles del Sud (Australia) non erano «intubati» solo «vaccinati» (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 24 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video, della durata complessiva appena superiore ai 2 minuti, che mostra una conferenza stampa dedicata ai dati della pandemia di coronavirus nel Nuovo Galles del Sud (Australia). Il portavoce incaricato di riferire i dati nella conferenza stampa spiega che «le persone ora ricoverate» nello Stato (in una data non meglio precisata) erano in tutto 141 e che 43 di queste erano attualmente in terapia intensiva. Dopo aver riportato i dati divisi per fasce d’età, al minuto 0:48 del video il portavoce Australiano dichiara che tra i ricoverati «tutti tranne uno sono completamente vaccinati» e che «una persona ha ricevuto una sola ... Leggi su facta.news (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 24 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video, della durata complessiva appena superiore ai 2 minuti, che mostra una conferenza stampa dedicata ai dati della pandemia di coronavirus neldel Sud (). Il portavoce incaricato di riferire i dati nella conferenza stampa spiega che «le persone ora ricoverate» nello Stato (in una data non meglio precisata)in tutto 141 e che 43 di questeattualmente in terapia intensiva. Dopo aver riportato i dati divisi per fasce d’età, al minuto 0:48 del video il portavoceno dichiara che tra i ricoverati «tutti tranne uno sono completamente» e che «una persona ha ricevuto una sola ...

