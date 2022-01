Traffico Roma del 24-01-2022 ore 18:00 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziano remondi Traffico intenso su strade consolari in uscita dalla capitale anche sul Raccordo Anulare ci sono code a tratti in carreggiata esterna tra Pontina e la stessa situazione in carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina ripercussioni sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo in fila da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo Anulare incidente su via Tiburtina corrente nei pressi di viale Palmiro Togliatti incidente anche su via Nomentana nei pressi di via Montasio con rallentamenti nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda tratti per Traffico tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni in carreggiata opposta tra via delle Valli e Viale dei Campi Sportivi code a tratti poi su via Salaria dalla tangenziale ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziano remondiintenso su strade consolari in uscita dalla capitale anche sul Raccordo Anulare ci sono code a tratti in carreggiata esterna tra Pontina e la stessa situazione in carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina ripercussioni sul tratto Urbano della A24Teramo in fila da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo Anulare incidente su via Tiburtina corrente nei pressi di viale Palmiro Togliatti incidente anche su via Nomentana nei pressi di via Montasio con rallentamenti nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda tratti pertra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni in carreggiata opposta tra via delle Valli e Viale dei Campi Sportivi code a tratti poi su via Salaria dalla tangenziale ...

