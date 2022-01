Torino | badanti nascondevano refurtiva a casa delle loro assistite | 3 arresti e 6 denunce Sequestrati 90 mila euro in contanti video

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Rubavano le borse con il consolidato sistemamonetine lanciate a terra, consistente nel distrarre la vittima con un rumoroso lancio di monete sull’asfalto mentre un terzo malvivente si impossessava della borsa incustodita sul sedile anteriore dell’auto. Il trucco è stato visto dai carabinieri di Susa che hanno fermato la banda. Si tratta di tre peruviani, di 25, 30 e 36 anni, responsabili di furto aggravato in concorso. Nei giorni scorsi i carabinieri avevano seguito gli spostamenti di un’auto già avvistata in altri luoghi che erano stati teatro di furti ai danni di donne sole e anziane. I militari dell’Arma, dopo aver appurato che a bordo della vettura si trovavano dei sudamericani corrispondenti alle descrizioni fornite dalle vittime, li hanno seguiti e colti in flagranza nel parcheggio dei un supermercato di Piossasco. È stata individuata la base logistica ...

Advertising

sinapsinews : Torino - Badanti infedeli. Usavano la casa dei loro assistiti come deposito di merce rubata - ilfattovideo : Torino, badanti nascondevano refurtiva a casa delle loro assistite: 3 arresti e 6 denunce. Sequestrati 90 mila euro… - AgenziaOpinione : CARABINIERI – TORINO * BANDA “DELLA MONETINA“: « TRE PERUVIANI DERUBAVANO ANZIANE CON UN TRUCCO, A CASA DELLE ASSIS… - Centotorri : #100torri CRONACA - Torino, badanti nascondevano merce rubata a casa delle loro assistite, 3 arresti e 6 denunce … - quotidianopiem : Torino, nascondevano la refurtiva a casa di anziani con la complicità delle badanti -

Ultime Notizie dalla rete : Torino badanti

Sei peruviani, tra cui tree due dei tre arrestati in flagranza, sono stati denunciati per ricettazione. LEGGI LE ALTRE NOTIZIE DI:Un'organizzazione che non aveva lasciato nulla al caso, ma che nemmeno si faceva scrupoli di raggirare persone fragili come gli anziani, per arrivare al proprio scopo. I carabinieri hanno smantellato ...Torino, badanti nascondevano refurtiva a casa delle loro assistite: 3 arresti e 6 denunce. Sequestrati 90 mila euro in contanti [VIDEO] ...Ingente il bottino messo sotto sequestro: gli indagati avevano un particolare modus operandi per distrarre le vittime ...