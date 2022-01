“Stai zitta e pensa agli affari tuoi” | sclero totale su Rete4 | hanno perso le staffe di brutto VIDEO

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Momento molto difficile sua causa di un accesissimo scontro in diretta televisiva: volano accuse molto pesanti tra gli ospiti Lo studio di Controcorrente (screenshot Mediaset Infinity)Nello studio del talk Controcorrente si è consumato l’ennesimo scontro infuocato tra gli ospiti sia presenti in diretta che collegati a distanza. Nello specifico della serata di ieri, la conduttrice Veronica Gentili si è ritrovata a dover gestire un momento molto complesso ovvero lo scontro diretto su di un tema caldissimo come il Covid-19. Nel detto si tratta di un botta e risposta tra il senatore Gianluigi Paragone e l’europarlamentare Elisabetta Gualmini. Il primo ha deciso di ribattere ad alcune accuse della donna in merito alla sua cura farmacologica post Covid. Il senatore ha sottolineato di assumere dei medicinali ma solo perché consigliato dal suo ...

Advertising

BigSister777 : @catiuz92 Ma stai zitta Milagna ..saremmo arrivati...si per mangiare quando aveva finito ...streghe putride - mazeofblueprint : @lixhyunniee MALEDETTA, SEI UNA FIGA STAI ZITTA - accorgersi : @stovrmborn stai zitta devi stare zitta - Valeria270196 : @MachirudaChan @Stray_Kids Stai zitta hahahahha preferisco tu sai chi, lasciami mio marito! ?? - sakuraelisa1 : @WillHerondaleJM Ma se tu per tuo culo prendi 30 d lode lo prendi stai zitta e te ne vai, con quale faccia lo rifiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Stai zitta

"Tusemprequando ci sono le esterne. Non parli mai, a me sembra che non sei qua per me, ma per te", la dura replica di Matteo. (agg. di Silvana Palazzo) Uomini e Donne, anticipazioni ...Quella mi odia,con persone che mi odiano e questo è brutto! Vivi nel mondo delle favole ... Se io ti ho detto che questa storia mi fa stare male perché ridi di me? E' meglio che stoperché ...Le rapine di Monza e Sesto San Giovanni sono state compiute tra il 29 dicembre al 10 gennaio scorso Per le rapine di Monza, invece, la magistratura lo ha indivuato come Atoub Garrad, 27 anni e nato in ...L’utilitaria imbocca la rampa del parcheggio sotterraneo. Undici secondi dopo, la telecamera inquadra un uomo che si infila nell’area box approfittando del cancello aperto. Le due amiche, che hanno tr ...