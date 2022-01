Roma, 14enne aggredito da un pitbull in un parco: gravi ferite alle mani (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un ragazzo di 14 anni è stato assalito da un pitbull che lo ha morso a entrambe le mani sabato scorso nella centrale piazza Vittorio Emanuele II, nel comune di Montelanico, in provincia di Roma. Sul ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un ragazzo di 14 anni è stato assalito da unche lo ha morso a entrambe lesabato scorso nella centrale piazza Vittorio Emanuele II, nel comune di Montelanico, in provincia di. Sul ...

