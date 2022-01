ROCK OPERA, dal 30 gennaio quattro concerti evento (Di lunedì 24 gennaio 2022) Arriva per la prima volta in Italia ROCK OPERA, l’originale produzione dell’Orchestra e del Coro del Teatro Nazionale dell’OPERA di Novi Sad che fa rivivere i grandi successi della musica ROCK in chiave sinfonica. quattro concerti evento molto attesi in cui l’atmosfera e la potenza delle canzoni originali (dai Led Zeppelin ai Rolling Stones, passando per i Queen, i Deep Purple, i Pink Floyd, gli AC/DC e tanti altri) si fondono con il suono maestoso di un grande ensemble formato da orchestra, coro, big band e impreziosito dalle eccezionali voci dei solisti. Originariamente prevista nella primavera del 2020, la tournée italiana di “ROCK OPERA” va finalmente in scena: domenica 30 gennaio al Teatro Nuovo Giovanni ... Leggi su udine20 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Arriva per la prima volta in Italia, l’originale produzione dell’Orchestra e del Coro del Teatro Nazionale dell’di Novi Sad che fa rivivere i grandi successi della musicain chiave sinfonica.molto attesi in cui l’atmosfera e la potenza delle canzoni originali (dai Led Zeppelin ai Rolling Stones, passando per i Queen, i Deep Purple, i Pink Floyd, gli AC/DC e tanti altri) si fondono con il suono maestoso di un grande ensemble formato da orchestra, coro, big band e impreziosito dalle eccezionali voci dei solisti. Originariamente prevista nella primavera del 2020, la tournée italiana di “” va finalmente in scena: domenica 30al Teatro Nuovo Giovanni ...

