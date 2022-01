Quirinale: si apre fronte in M5S, Draghi al Colle e patto legislatura (2) (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle per l'importanza dei numeri che gestisce in Parlamento non può imporre alcun veto sulla persona di Draghi, perché è certamente tra i pochissimi nomi che posso aiutare a coniugare il nuovo Presidente della Repubblica e un patto forte e serio di legislatura per calmierare il caro bollette, rendere operativo il Pnrr e gestire la fine della pandemia", fa eco Gianfranco Di Sarno. Mentre Marialuisa Faro invita a non porre "veti che in questi anni ci hanno messi alla gogna. Il “mai” ci ha portato a fare passi indietro. Non rifacciamo questo errore. Dobbiamo essere più sinceri coi cittadini". Sulla stessa linea l'intervento di Andrea Caso, mentre Gianluca Vacca, ex sottosegretario per giunta considerato molto vicino all'anti-Draghiano per eccellenza Alessandro Di Battista, arriva a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle per l'importanza dei numeri che gestisce in Parlamento non può imporre alcun veto sulla persona di, perché è certamente tra i pochissimi nomi che posso aiutare a coniugare il nuovo Presidente della Repubblica e unforte e serio diper calmierare il caro bollette, rendere operativo il Pnrr e gestire la fine della pandemia", fa eco Gianfranco Di Sarno. Mentre Marialuisa Faro invita a non porre "veti che in questi anni ci hanno messi alla gogna. Il “mai” ci ha portato a fare passi indietro. Non rifacciamo questo errore. Dobbiamo essere più sinceri coi cittadini". Sulla stessa linea l'intervento di Andrea Caso, mentre Gianluca Vacca, ex sottosegretario per giunta considerato molto vicino all'anti-ano per eccellenza Alessandro Di Battista, arriva a ...

