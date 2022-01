Quirinale | Ronzulli | Fi vota scheda bianca Berlusconi? Sta bene

(Di lunedì 24 gennaio 2022) "Non faccio il toto - nomi, Forza Italia voteràalla primazione". Così la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia."Il presidentesta, come ha ...

"Non faccio il toto - nomi, Forza Italia voterà scheda bianca alla prima votazione". Così la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia."Il presidente Berlusconi sta bene, come ha detto il prof. Zangrillo - ha aggiunto - sta facendo degli accertamenti che erano già programmati per venerdì scorso, il presidente ha anteposto ...... ha detto Berlusconi, affidando il messaggio alla fedele Licia. Hanno dunque prevalso le ...Colle? I partiti di centrodestra - dice una fonte "di area" a Public Policy - "Draghi al...Roma, 24 gen. (askanews) - 'Non faccio il toto-nomi, Forza Italia voterà scheda bianca alla prima votazione'. Così la vicepresidente del gruppo ..."Silvio Berlusconi aveva i voti per essere eletto al Quirinale". Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, assicura che il Cavaliere ce ...