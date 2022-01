Quirinale, cosa succede se Draghi viene eletto Presidente della Repubblica? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – Secondo l’articolo 84 della Costituzione “l’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica”. Perciò se l’eletto in quel momento ricopre un altro ruolo deve dimettersi prima dell’insediamento al Quirinale. È accaduto, ad esempio, con Francesco Cossiga, Presidente del Senato; Giovanni Gronchi e Oscar Luigi Scalfaro, presidenti della Camera; Sergio Mattarella, giudice costituzionale; Luigi Einaudi, governatore della Banca d’Italia, vicePresidente del Consiglio e ministro del Bilancio; Antonio Segni e Giuseppe Saragat, ministri degli Esteri; Carlo Azeglio Ciampi, ministro dell’Economia. Mai nella storia è accaduto che un Presidente del Consiglio in carica sia stato ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – Secondo l’articolo 84Costituzione “l’ufficio diè incompatibile con qualsiasi altra carica”. Perciò se l’in quel momento ricopre un altro ruolo deve dimettersi prima dell’insediamento al. È accaduto, ad esempio, con Francesco Cossiga,del Senato; Giovanni Gronchi e Oscar Luigi Scalfaro, presidentiCamera; Sergio Mattarella, giudice costituzionale; Luigi Einaudi, governatoreBanca d’Italia, vicedel Consiglio e ministro del Bilancio; Antonio Segni e Giuseppe Saragat, ministri degli Esteri; Carlo Azeglio Ciampi, ministro dell’Economia. Mai nella storia è accaduto che undel Consiglio in carica sia stato ...

