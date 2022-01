«Prove schiaccianti contro Boris Johnson»: l’interrogatorio della polizia di Downing Street inguaia il premier (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’inchiesta sul Partygate britannico continua e ora sarebbero gli agenti di polizia in servizio a Downing Street ad aggiungere dettagli sulle feste alcoliche in lockdown del primo ministro inglese Boris Johnson. Fonti del noto quotidiano inglese The Telegraph hanno riferito di «dichiarazioni estremamente dannose» su Johnson e il suo staff da parte delle forze dell’ordine in servizio presso la sede del governo nel periodo incriminato. Lo scandalo delle feste alcoliche che sarebbero state organizzate durante il periodo di isolamento anti Covid da Johnson e il suo staff, continua ad arricchirsi di particolari. Secondo le fonti del The Telegraph, la segretaria di Gabinetto britannica, Sue Gray, avrebbe dunque ricevuto dagli agenti di polizia rivelazioni ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’inchiesta sul Partygate britannico continua e ora sarebbero gli agenti diin servizio aad aggiungere dettagli sulle feste alcoliche in lockdown del primo ministro inglese. Fonti del noto quotidiano inglese The Telegraph hanno riferito di «dichiarazioni estremamente dannose» sue il suo staff da parte delle forze dell’ordine in servizio presso la sede del governo nel periodo incriminato. Lo scandalo delle feste alcoliche che sarebbero state organizzate durante il periodo di isolamento anti Covid dae il suo staff, continua ad arricchirsi di particolari. Secondo le fonti del The Telegraph, la segretaria di Gabinetto britannica, Sue Gray, avrebbe dunque ricevuto dagli agenti dirivelazioni ...

