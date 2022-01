Olimpiadi Invernali, Sofia Goggia non sarà la portabandiera nella cerimonia d’apertura (Di lunedì 24 gennaio 2022) La rincorsa di Sofia Goggia verso le Olimpiadi è già iniziata, tuttavia non mancheranno gli ostacoli da superare in vista dell’ambito appuntamento. La 29enne di Bergamo non prenderà parte con ogni probabilità alla cerimonia di apertura in programma allo Stadio Nazionale di Pechino il prossimo 4 febbraio, rinunciando così di fatto alla possibilità di svolgere il ruolo di portabandiera. La caduta rimediata nel supergigante di Cortina d’Ampezzo è infatti costata una lesione parziale al crociato del ginocchio sinistro con piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo-tendinea, un infortunio che costringerà la fuoriclasse azzurra a un recupero a tappe forzate per poter esser al via della discesa libera. Un percorso di riabilitazione che vedrà Goggia impegnata nelle terapie del caso e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) La rincorsa diverso leè già iniziata, tuttavia non mancheranno gli ostacoli da superare in vista dell’ambito appuntamento. La 29enne di Bergamo non prenderà parte con ogni probabilità alladi apertura in programma allo Stadio Nazionale di Pechino il prossimo 4 febbraio, rinunciando così di fatto alla possibilità di svolgere il ruolo di. La caduta rimediata nel supergigante di Cortina d’Ampezzo è infatti costata una lesione parziale al crociato del ginocchio sinistro con piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo-tendinea, un infortunio che costringerà la fuoriclasse azzurra a un recupero a tappe forzate per poter esser al via della discesa libera. Un percorso di riabilitazione che vedràimpegnata nelle terapie del caso e ...

