Occupazione, la sfida di una transizione giusta. L’evento di Task Force Italia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Martedi 25 gennaio Task Force Italia nel suo programma di rilancio del potenziale dell’Italia avrà come ospite Raffaele Mauro Petriccione Direttore generale della Direzione Generale Clima della Commissione europea. Si tratta di una iniziativa molto importante nell’attuale scenario di transizione ecologica dove il presidente Valerio de Luca, la vice presidente Dina Ravera, Jean Paul Fitoussi, professore emerito di economia dell’Università Luiss, Valentina Canali avvocato e consigliere di amministrazione di Terna e Alessandro Grandinetti, Energy Market leader Emea di PWC si confronteranno sulle sfide dell’Europa nello scenario competitivo mondiale. Il cambiamento climatico è inconfutabile e richiede trasformazioni fondamentali in tutti gli aspetti della società: da come produrre il cibo, utilizzare la ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022) Martedi 25 gennaionel suo programma di rilancio del potenziale dell’avrà come ospite Raffaele Mauro Petriccione Direttore generale della Direzione Generale Clima della Commissione europea. Si tratta di una iniziativa molto importante nell’attuale scenario diecologica dove il presidente Valerio de Luca, la vice presidente Dina Ravera, Jean Paul Fitoussi, professore emerito di economia dell’Università Luiss, Valentina Canali avvocato e consigliere di amministrazione di Terna e Alessandro Grandinetti, Energy Market leader Emea di PWC si confronteranno sulle sfide dell’Europa nello scenario competitivo mondiale. Il cambiamento climatico è inconfutabile e richiede trasformazioni fondamentali in tutti gli aspetti della società: da come produrre il cibo, utilizzare la ...

Advertising

leonaredelbe : Bertè vs mowgly Bertè vs Alvise Berte vs jefeo Valentina che rientra nella scuola con la maglia Bertè Le rivolu… - EuranetPlus : RT @EuranetplusR24: Mobilità professionale, finanziamento della formazione di giovani e adulti: la sfida dei fondi europei per occupazione… - laregione : La carenza di manodopera è una sfida per la ripresa economica - Ciop_Grow_Shop : @Perdukistan Siena? I giornali hanno fatto tanto 'pubblicità' addirittura 'la caramella sfida la crisi'.. la… - LGcommaI : > 'Proprio perché [#Italy] non può fermarsi a Reggio Calabria - ha detto ieri sera De Luca - mi trovo qui per prote… -