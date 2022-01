Michelle Hunziker, primo compleanno senza Tomaso Trussardi dopo 10 anni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Michelle Hunziker compie 45 anni, è nata infatti il 24 gennaio 1977. Ma questo per lei sarà un compleanno triste, quantomeno sottotono dato che è il primo dopo 10 anni che festeggia senza Tomaso Trussardi. Michelle Hunziker fa 45 anni ma Tomaso Trussardi non c’è più Infatti, dopo 10 anni di matrimonio Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono separati. I due hanno comunicato la notizia attraverso l’Ansa per evitare inutili pettegolezzi, spiegando che le loro strade si sono divise ma che si lasciano “d’amore e d’accordo” per il bene ... Leggi su dilei (Di lunedì 24 gennaio 2022)compie 45, è nata infatti il 24 gennaio 1977. Ma questo per lei sarà untriste, quantomeno sottotono dato che è il10che festeggiafa 45manon c’è più Infatti,10di matrimoniosi sono separati. I due hanno comunicato la notizia attraverso l’Ansa per evitare inutili pettegolezzi, spiegando che le loro strade si sono divise ma che si lasciano “d’amore e d’accordo” per il bene ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - nonsonoioadesso : @claudy_ciccone Altro che Michelle Hunziker.. Se fai un sorriso mentre qualcuno sta guidando rischi di far provoca… - occhio_notizie : Michelle Hunziker, compleanno difficile dopo la separazione da Tomaso Trussardi #michellehunziker - rada_maja : RT @rada_maja: Brutto momento per Michelle Hunziker( in vista la separazione dal marito )???? -