"Mi sono innamorato follemente di te", Alessandro Basciano si dichiara a Sophie Codegoni – VIDEO (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alessandro Basciano si sarebbe follemente innamorato di Sophie Codegoni. Durante una conversazione con Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, l'ex tronista ha svelato questo retroscena, svelando cosa sarebbe accaduto sotto le coperte. "Mi sono innamorato follemente di te", Alessandro Basciano si dichiara a Sophie Eravamo in camera sotto le coperte che ci abbracciavamo.

